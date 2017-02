POL-HAM: Polizei sucht Lkw mit grünem Aufbau

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Unfallflucht auf der Straße Am Lausbach, in Höhe der Brücken, sucht die Polizei einen Lkw mit grünem Aufbau. Am Donnerstagmorgen (02.02.2017, 10 Uhr) stießen dort im Begegnungsverkehr ein Lkw mit Anhänger und ein Lkw mit grünem Aufbau an den Außenspiegeln aneinander. Dabei entstand zumindest an einem Lkw Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Süden weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell