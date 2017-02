POL-HAM: Falscher Handwerker

Hamm-Mitte (ots) - Ein falscher Handwerker täuschte am Mittwoch, 1. Februar 2017, eine 77- Jährige in ihrer Wohnung an der Wilhelminenstraße. Gegen 8 Uhr hatte der Mann als Handwerker getarnt bei der Hammerin geklingelt. Aufgrund von Kanalarbeiten vor dem Haus müsse er in das Badezimmer der Bewohnerin. Dabei verwickelte er die Seniorin so geschickt in ein Gespräch, dass es ihm gelang, der Seniorin eine Tasche mit ihrer Geldbörse abzunehmen. Der Verdächtige mit deutschem Erscheinungsbild ist zwischen 50 und 55 Jahre alt und hat schwarzes, volles Haar. Er trug eine blaue Uniform und eine gelbe Leuchtweste. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Die Polizei rät, keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Fremde sollte man draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell