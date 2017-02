POL-HAM: Sechs Neuwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstag, 31. Januar, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 1. Februar, 16.30 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses an der Dortmunder Straße sechs Neufahrzeuge. Sie schlugen an den Mercedes-Transportern die vorderen Dreiecksscheiben ein. Gestohlen wurde offenbar nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

