POL-HAM: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Hamm-Westen (ots) - In einem Parkgelände im Hammer Westen zwischen Wilhelmstraße und Lange Straße kam es am Mittwoch, 1. Februar gegen 18.10 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 27-jährige Frau aus Hamm befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß im Parkgelände. In Höhe des dortigen Spielplatzes trat eine männliche Person auf die Geschädigte zu. Der Mann hatte die Hose geöffnet und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Kurze Zeit später habe er laut der Geschädigten begonnen, an diesem zu manipulieren. Der Täter entfernte sich dann in Richtung Lange Straße. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, normale, schlanke Figur, Drei-Tage-Bart, kurze, schwarze Haare, insgesamt eine ungepflegte Erscheinung.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Sexualtäters geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell