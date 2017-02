POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 1. Februar, 8 Uhr bis 15.45 Uhr wurde versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Hohe Brede einzubrechen. Es wurde festgestellt, dass die Eingangstür typische Beschädigungen aufwies. Es gelang glücklicherweise keine unberechtigte Person ins Wohnungsinnere, so dass es beim Sachschaden von etwa 150 Euro blieb. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell