POL-HAM: Zwei Drogenfahrten auf der Münsterstraße gestoppt

Hamm-Heessen (ots) - In der Nacht von Dienstag, 31. Januar, auf Mittwoch, 1. Februar deckte die Polizei Hamm bei Verkehrskontrollen auf der Münsterstraße zwei Drogenfahrten auf. Beide Verkehrssünder mussten in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Gegen 23.40 Uhr fiel der Drogenvortest bei einem 23-jährigen Seat-Fahrer positiv aus. Da er nicht in Deutschland wohnt, musste er auch eine Sicherheitsleistung bezahlen. Bereits um 22.40 Uhr hielten die Ordnungshüter einen 52-jährigen Opel-Fahrer aus Hamm an. Auch bei ihm verlief der Drogentest positiv. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell