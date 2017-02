POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte versuchten erfolglos an Dienstag, 31. Januar, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, in ein Reihenhaus an der Platonstraße einzubrechen. Sie rissen ein Fliegengitter aus der Verankerung und hinterließen einen Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell