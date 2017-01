POL-HAM: 54-jähriger wurde überfallen und leicht verletzt

Hamm-Westen (ots) - Ein 54-Jähriger wurde am frühen Dienstagmorgen, 31. Januar, im Friedrich-Ebert-Park von drei Unbekannten überfallen und bestohlen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. In der Zeit von 1.30 Uhr und 1.45 Uhr war der Hammer dort zu Fuß unterwegs und wurde in der Nähe eines Spielplatzes von den Tätern angegangen. Sie hielten ihr Opfer fest und schlugen auf ihn ein. Anschließend stahlen die Räuber Bargeld aus seiner Hosentasche. Mit der Beute liefen sie in Richtung Wilhelmstraße davon. Ein Flüchtiger ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare, trug eine schwarze Lederjacke und weiße Turnschuhe. Der zweite Tatverdächtige ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat eine stabile Statur sowie längere, graue Haare. Er trug eine Jeansjacke. Der dritte Gesuchte ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 Meter groß und kräftig. Er hatte einen Irokesenschnitt und trug eine dunkle Lederhose sowie einen grauen Parka. Hinweise zu dem Vorfall und den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

