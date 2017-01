POL-HAM: Nur der Führerschein war gültig, Mann nach Haftbefehlen festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Montag, 30. Januar wurde durch Beamte der Polizeiwache Bockum- Hövel gegen 23.20 Uhr auf der Hohenhöveler Straße ein Pkw der Marke Seat überprüft. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungs- Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund und ein Erzwingungshaftbefehl für sechs Tage des Landgerichtes Itzehoe vorlag. Der 34- Jährige ohne festen Wohnsitz wurde daher zunächst dem Hammer Polizeigewahrsam zugeführt und wird später in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführt. Es wurde weiter ermittelt, dass der Seat Leon unterschlagen war. Daher wurde das Fahrzeug sichergestellt. Zu allem Überfluss waren auch noch die Kennzeichen zu entstempeln, da für den Wagen kein gültiger Versicherungsvertrag bestand. Weil beim Festgenommenen dann auch noch der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, musste er sich vor dem Aufenthalt in der Gewahrsamszelle einer Blutprobe unterziehen. Dabei wurden auch noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Ein weiteres Strafverfahren wird die Folge sein. Der Führerschein des Mannes war nicht zu beanstanden. (str)

