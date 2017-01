POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde ein 47 - jähriger Radfahrer am Montag, 30. Januar 2017, gegen 11.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Eine 51 - jährige Hammerin fuhr mit ihrem Honda auf der Ritterstaße in Richtung Allee-Center. An der Einmündung Westenwall stieß Sie dann mit dem stadtauswärts fahrenden Radfahrer zusammen. Der Mann wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. (ce)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell