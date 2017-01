POL-HAM: Raubüberfall auf Lottogeschäft

Hamm-Heessen (ots) - Zwei Maskierte überfielen mit einem Messer bewaffnet am Montag, 30. Januar, ein Lottogeschäft am Heessener Markt und erbeuteten die Tageseinnahmen, eine Geldbörse und ein Handy. Gegen 8.15 Uhr betraten die Unbekannten das Geschäft. Einer der beiden bedrohte die 52-jährige Angestellte mit der Waffe. Der andere Mann stahl Bargeld aus der Kasse und nahm das Portemonnaie sowie das Mobiltelefon der Hammerin an sich. Anschließend liefen die Räuber zu Fuß in Richtung Piebrockskamp davon. Die 52-Jährige blieb unverletzt. Ein Flüchtiger ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug eine graue Jogginghose, dunkle Oberbekleidung und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der zweite Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und eine Jogginghose. Auch er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell