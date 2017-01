POL-HAM: Polizei sucht Krankenhausdieb

Hamm-Mitte (ots) - Am Sonntag, 29. Januar, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr trieb ein unbekannter Dieb im Evangelischen Krankenhaus an der Werler Straße sein Unwesen. Aus mehreren Krankenzimmern und einem Schwesternzimmer erbeutete er neben Bargeld auch ein Handy und einen Laptop. In einem Fall konnte der Täter jedoch durch eine andere aufmerksame Patientin beobachtet werden. Der Gesuchte ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und war unrasiert. Er trug einen orangenen Pullover und eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ce)

