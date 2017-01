POL-HAM: Zwei Verletzte nach Schlägerei

Hamm-Mitte (ots) - Bei einer Schlägerei in der Hammer Innenstadt wurden am frühen Sonntagmorgen, 29. Januar, zwei Männer im Alter von 19 und 30 Jahren leicht verletzt. Der Jüngere musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Zudem wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Gegen 6 Uhr gerieten zwei Personengruppen auf dem Santa-Monica-Platz in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus der verbalen eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei kamen auch eine Gürtelschnalle und ein Zaunpfahl zum Einsatz. Die alarmierten Polizisten trennten beide Gruppen, stellten die Schlagwerkzeuge sicher, erteilten Platzverweise und fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich acht Personen an der Schlägerei beteiligt. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell