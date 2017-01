POL-HAM: Verkehrsdelikte am Wochenende - Hoverboard-Fahrer erwischt

Hamm-Stadtgebiet (ots) - Polizisten erwischten am Sonntag, 29. Januar, gegen 16.30 Uhr, einen 12-jährigen Hammer mit einem Hoverboard auf der Münsterstraße. Das selbstbalancierende E-Board war weder zugelassen noch versichert. Natürlich hatte der Junge auch keinen Führerschein dafür. Die Beamten brachten das Kind nach Hause.

Zudem fielen zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss am vergangenen Wochenende der Hammer Polizei auf. Auf dem Herringer Weg wurde am Sonntag, 29. Januar, gegen 22.20 Uhr, ein 26-jähriger Mann mit seinem Ford angehalten und überprüft. Der Bergkamener stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bereits am Samstag, 28. Januar, überprüften Polizisten gegen 20.40 Uhr einen 51-jährigen Audi-Fahrer auf der Hammer Straße. Der Mann aus Beckum führte einen positiven Alkoholtest durch. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Alle Verkehrssünder unter Alkohol- und Drogeneinfluss mussten in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell