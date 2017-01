POL-HAM: Römerstraße - Verkehrsunfall mit Flucht

Hamm-Norden (ots) - Am Sonntag, gegen 20.45 Uhr ereignete sich auf der Römerstraße in Höhe eines Seat Autohauses ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Es soll sich um einen schwarzen BMW handeln. Er hatte ein ausländisches Kennzeichen und wurde von einem Fahrer mit südländischem Aussehen geführt. Der BMW müsste vorne rechts und an der linken Seite deutlich erkennbare Beschädigungen haben. Zur Unfallzeit fuhr der Fahrer eines Dacia auf der Römerstraße in Richtung Hafenstraße. In Höhe des Autohauses wurde er von dem BMW überholt. Während des Überholens geriet der BMW ins Schleudern und prallte in die linke Seite des Dacia. Der Dacia drehte sich um 180 Grad und kam dann zum Stehen. Der BMW drehte sich ebenfalls und geriet mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Schutzplanke. Anschließend entfernte er sich in Richtung Hafenstraße. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der BMW aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell