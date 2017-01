POL-HAM: Kellereinbruch in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Zeit von Samstag, 28. Januar, 20 Uhr bis Sonntag, 29. Januar, 13 Uhr, wurde in einem Familienhaus auf der Marinestraße ein Keller aufgebrochen. Unbekannte durchtrennten die zwei Vorhängeschlösser der Kellertür. Nach Angaben des Geschädigten wurde offensichtlich nichts entwendet, so dass es bei einem versuchten Einbruchdiebstahl blieb. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

