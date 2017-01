POL-HAM: Unfallflüchtiger stellt sich

Hamm-Uentrop (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr beschädigte ein 29-jähriger, alkoholisierter Pkw-Fahrer aus Hamm einen Zaun am Ammerweg, Ecke Eichenstraße und flüchtete dann von der Unfallstelle. Am Unfallort fanden Polizeibeamte das Kennzeichen des geflüchteten Pkw. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte der Unfallverursacher zum Unfallort zurück und stellte sich. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell