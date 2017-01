POL-HAM: Walnußstraße: Wohnungsbrand

Hamm-Uentrop (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr brach in der Küche eines Einfamilienhaus in der Walnußstraße ein Brand aus. Die Hausbewohnerin konnte selbst aus dem Haus flüchten, erlitt aber eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. (ds)

