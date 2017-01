POL-HAM: Bockumer Weg - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Mann.

Hamm-Norden (ots) - Am Samstag, gegen 15.15 Uhr kam es auf dem Bockumer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Der 39 jährige Fahrer eines Opel befuhr den Bockumer Weg stadtauswärts. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz zusammen. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug prallte der Opel Meriva an der nördlichen Seite des Bockumer Weges gegen einen Zaun und kam zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 39 jährige Fahrer des Opel wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Dort verbleibt er stationär. Der 23 jährige Fahrer des Daimler-Benz blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen, sowie am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 9500 . (bs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell