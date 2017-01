POL-HAM: Langewanneweg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Berge (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 25. Januar bis Samstag, den 28. Januar versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Langewanneweg einzudringen. Die Täter versuchten zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang. Anschließend griffen sie die rückwärtige Terrassentür des Hauses an. Durch diese gelangen sie in das Haus. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

