POL-HAM: Schmuck aus Mehrfamilienhaus entwendet

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Freitag, 27. Januar, in der Zeit von 16.45 Uhr und 20.20 Uhr auf der Ria-Tiemann-Straße ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen in der Wohnung. Die Einbrecher entwendeten dabei Schmuck. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 9160 entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell