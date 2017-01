POL-HAM: 61-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus Bremen bei einem Auffahrunfall am Freitag, 27. Januar, auf der Friedrich-Ebert-Straße. Er war dort gegen 11.30 Uhr stadteinwärts unterwegs und musste mit seinem Auto an der Kreuzung Marinestraße vor einer roten Ampel anhalten. Ein 42-jähriger Hammer fuhr ihm mit seinem VW auf. An den beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell