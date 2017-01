POL-HAM: Flüchtige Ladendiebin

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Spielwarengeschäft an der Oststraße sucht die Polizei eine flüchtige Ladendiebin. Diese wurden am Donnerstag, 26. Januar 2017, gegen 12.30 Uhr, bei einem Ladendiebstahl erwischt. Anschließend flüchteten sie und ihr Begleiter. Die Flüchtige ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß und trug einen olivfarbenen Parker und eine schwarze Lederumhängetasche. Ihr Begleiter ist zirka 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Kappe, rot-graue Schuhe und ebenfalls eine Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

