POL-HAM: Versuchter Einbruch in städtisches Gebäude

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 25. Januar wurde gegen 23.50 Uhr versucht, in das Rechtsamt der Stadt Hamm an der Einmündung Caldenhofer Weg/Stiftstraße einzubrechen. Durch bislang unbekannte Täter wurde an einer auf der östlichen Seite des Gebäudes gelegenen Terrassentür am Griff gehebelt. Die Tür blieb jedoch verschlossen, so dass niemand ins Gebäude gelangen konnte. An der Örtlichkeit wurde der Alarm ausgelöst. Gegenstände wurden somit nicht entwendet. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 02381/9160 zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell