POL-HAM: Grauer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 24. Januar, auf der Weetfelder Straße unweit der Einmündung Friedhofsweg sucht die Polizei nach einem grauen, silbernen oder anthrazitfarbenen Kleinwagen. Gegen 18 Uhr hatte dieser dort beim Vorbeifahren einen schwarzen VW Up in Spiegelhöhe berührt und beschädigt. Nach dem Unfall setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt auf der Weetfelder Straße stadtauswärts fort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell