POL-HAM: Leicht Verletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Am Dienstag, 24. Januar befuhr ein 39- jähriger Radfahrer aus Hamm gegen 18.10 Uhr die Ahornallee in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69- jähriger Ford- Fahrer die Tangente von der Ludwig- Erhard- Straße kommend in Richtung Ahornallee. Er beabsichtigte ebenfalls auf der Ahornallee in Richtung Westen zu fahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand geringer Sachschaden. (str)

