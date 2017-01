POL-HAM: 62-jähriger Radler bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 24. Januar, auf der Stadthausstraße. Der Hammer stieß dort gegen 13.10 Uhr mit einem ausparkenden VW Up zusammen. Am Steuer des Autos saß eine 74-jährige Frau aus Hamm. Nach der Kollision stürzte der Radler zu Boden. Er will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell