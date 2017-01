POL-HAM: Weißes Auto nach Unfallflucht mit Verletzten gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Samstag, 21. Januar, ereignete sich gegen 12.20 auf der Rautenstrauchstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähgriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 23.01.2017, 10.57 Uhr (http://url.nrw/ZU6). Weitere Ermittlungen ergaben, dass die KIA-Fahrerin lediglich an der Unfallstelle vorbeigefahren ist. Sie war nicht an dem Unfall beteiligt, konnte aber neue Hinweise auf das flüchtige Unfallfahrzeug geben. Die Hammer Polizei sucht jetzt einen weißen Pkw, ähnlich einem Opel Astra. An dessen Steuer saß eine 30 bis 40 Jahre alte Frau. Hinweise zur Flüchtigen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell