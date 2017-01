POL-HAM: Mehrere Festnahmen im Stadtgebiet

Hamm (ots) - Am Montag, dem 23. Januar 2017, in den Nachmittagsstunden wurden insgesamt drei mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Der dickste Fisch ging zivilen Beamten gegen 17.00 Uhr ins Netz. Ein 25-jähriger Mann, der mit fünf Haftbefehlen gesucht wurde, konnte in Hamm Bockum-Hövel festgenommen werden. Es handelte sich um vier Untersuchungshaftbefehle und einen Haftbefehl mit einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Gegen 17.20 Uhr stellte sich ein 38-jähriger Mann in der Polizeiwache Mitte, Hohe Straße. Auch er wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Letztlich beobachteten uniformierte Beamte gegen 18.40 Uhr, wie eine 36-jährige Frau in der Innenstadt mit dem Fahrzeug bei Rotlicht über die Kreuzung fuhr. Bei der Überprüfung stellen die Beamten fest, dass gegen die Frau ebenfalls zwei Haftbefehle vorlagen. Unter anderem wurde sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht.

Die Personen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell