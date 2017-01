POL-HAM: Fahrradfahrerin gesucht- Hund verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Der Hund einer 18-Jährigen wurde am Donnerstag, 12. Januar, gegen 23 Uhr, durch eine Fahrradfahrerin verletzt. Die Hammerin war mit ihrem Zwergdackel und ihrem Jack-Russel-Terrier auf dem Caldenhofer Weg unterwegs. Die Flüchtige war in Richtung Hohefeldweg unterwegs. In Höhe der Bradfordstraße fuhr sie an der Fußgängerin vorbei und stieß dabei mit dem Zwergdackel zusammen. Die Fahrradfahrerin hielt an, entschuldigte sich und gab ihre Handynummer an. Bisher reagiert sie jedoch nicht auf Anrufe und SMS. Die Flüchtige ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, zirka 1,67 Meter groß und hat blonde Haare. Die Frau mit deutschem Erscheinungsbild trug eine schwarze Mütze. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

