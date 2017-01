POL-HAM: Einbruch in Büroräume

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 20. Januar, 16 Uhr und Montag, 23. Januar 2017, 7.45 Uhr, in Büroräume am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren hebelten sie weitere Bürotüren auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

