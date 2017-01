POL-HAM: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - In den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Marker Allee brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 20. Januar, 16.30 Uhr und Montag, 23. Januar 2017, 9.30 Uhr ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und flüchteten mit Werkzeugmaschinen als Beute. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jb)

