POL-HAM: Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Verursacherin flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 21. Januar, auf der Rautenstrauchstraße. Der Hammer war dort gegen 12.20 Uhr in Richtung Ortskern unterwegs und kollidierte in Höhe der Hagenstraße mit einem einbiegenden KIA. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden. Die Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell