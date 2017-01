POL-HAM: Wer kennt diese Schmuckstücke

Wer kennt diesen Schmuck? Bild-Infos Download

Hamm (ots) - Mitte September 2016 wurde in einer Wohnung in Hamm der Schmuck aufgefunden. Die Gegenstände könnten möglicherweise aus Straftaten stammen. Bisher fehlen sowohl der Tatort als auch die Geschädigten. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe. Wer kennt diese Schmuckstücke oder deren Eigentümer? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell