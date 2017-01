POL-HAM: Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Lagune an der Fritz-Husemann-Straße sucht die Polizei ein blaues Fahrzeug. Der Unfall kann sich auch auf dem Jahns-Parkplatz in Herringen oder auf dem Parkplatz von REWE Haase in Bockum-Hövel ereignet haben. In der Zeit von Dienstag, 17. Januar, 11 Uhr, und Samstag, 21. Januar, 10.30 Uhr, wurde an einer der genannten Örtlichkeiten ein geparkter VW beschädigt. An dem roten Golf haftete blauer Lackanrieb. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

