POL-HAM: Weinroter Mercedes und Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Nach einer Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz an der Moritz-Bacharach-Straße sucht die Polizei die Fahrerin eines weinroten Mercedes und eine unbekannte Unfallzeugin. Am Freitag, 20. Januar, gegen 13.10 Uhr, hatte der Mercedes dort beim Ausparken einen abgestellten Skoda angefahren. Nach dem Unfall flüchtete die Verursacherin unerkannt. Sie ist 60 bis 70 Jahre alt, hatte graue Haare und trug eine Brille. An dem schwarzen Roomster entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro. Hinweise zur flüchtigen Verursacherin und zum Mercedes nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem wird die Unfallzeugin gebeten, sich zu melden. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell