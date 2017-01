POL-HAM: Versuchter Einbruch

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte versuchten am Samstag, 21. Januar, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr, die Wohnungstür einer Wohnung in der Waterloostraße aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

