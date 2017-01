POL-HAM: Am Hämmschen - Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots) - Am Freitag gegen 20.50 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Hämmschen einzubrechen. Sie beschädigten zunächst ein Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend versuchten sie eine Terrassentür aufzubrechen. Dabei wurden sie von einer Nachbarin gesehen. Die Täter flüchteten in Richtung Dasbecker Weg. Es soll sich um vier Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren handeln. Drei trugen ein schwarzes und einer ein weißes Kapuzenshirt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell