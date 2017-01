POL-HAM: Kleingartenanlage Nordenheide - Einbruch in ein Gartenhaus

Hamm-Norden (ots) - In der Zeit von Freitag, den 6. Januar bis Sonntag, den 22.Januar wurde eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Nordenheide an der Kornmersch aufgebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf. Es wurde ein Fernseher und Werkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

