POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw wurde eine 66-jährige Frau am Freitag, 20. Januar, gegen 12.45 Uhr, auf der Werler Straße leicht verletzt. In Fahrtrichtung Süden hatte sich in Höhe der Autobahnauffahrt ein Rückstau gebildet. Der 31-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr zunächst auf den verkehrsbedingt haltenden Hyundai der Verletzten auf. Dieser wiederrum schob durch die Wucht des Anstoßes einen VW Golf und einen VW Touareg aufeinander. Die 66-Jährige wurde am Unfallort in einem Rettungswagen behandelt und direkt entlassen. Sie wird im Anschluss einen Arzt aufsuchen. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16500 Euro. (ag)

