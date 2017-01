POL-HAM: Unfallflucht- Flüchtiger beschädigt zwei Autos

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Freitag, 20. Januar 2017, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 12.55 Uhr, auf dem Bockumer Weg. Er hatte einen VW Golf und einen Opel Astra, die am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 148 abgestellt waren, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell