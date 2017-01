POL-HAM: Zwei Betrüger festgenommen - Falschgeld sichergestellt

Hamm-Heessen (ots) - Die Hammer Polizei nahm am Donnerstag, 19. Januar, gegen 13.45 Uhr, zwei Betrüger auf dem Firmengelände eines Autohauses an der Straße Auf dem Knuf fest und stellte eine größere Menge Falschgeld sicher. Die beiden aus Rumänien und Italien stammenden Männer im Alter von 25 und 38 Jahren wollten dort gegen 13 Uhr einen Porsche Panamera für 41500 Euro kaufen und in bar bezahlen. Bei der Bezahlung stellte der Eigentümer des Autohauses fest, dass ihm überwiegend falsche Banknoten übergeben wurden. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten brachten die beiden Betrüger ins Polizeigewahrsam. Sie werden am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell