POL-HAM: 45-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 20. Januar, auf der Sandbochumer Straße wurde eine 45-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm leicht verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 38000 Euro. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Holzwickede die Sandbochumer Straße in Richtung Dortmunder Straße. Er verlor die Kontrolle über seinen Daimler, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Skoda Octavia zusammen. Anschließend kollidierte der Lastwagen noch mit dem Skoda Rapid der 45-jährigen. Die stand in einer Grundstückseinfahrt und wollte gerade auf die Sandbochumer Straße einfahren. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmt Frau aus ihrem Fahrzeug und brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw und die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Sandbochumer Straße voll gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell