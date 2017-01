POL-HAM: Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Wörthstraße.

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22 Uhr gelangten Unbekannte über einen Balkon im Erdgeschoss in eine Wohnung an der Wörthstraße. Aus der Wohnung wurde ein Fernseher entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

