POL-HAM: Möwenweg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - In der Zeit von Samstag, 16 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Möwenweg zu gelangen. Dazu versuchten sie zwei Holztüren an der rückwärtigen Seite des Hauses gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

