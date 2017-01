POL-HAM: Weißes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Unfallflucht auf der Erlenfeldstraße sucht die Polizei nach einem weißen Fahrzeug. Am Mittwoch, 18. Januar, hatte dieses dort in der Zeit von 8.30 Uhr und 14 Uhr einen geparkten Audi beschädigt. An dem blauen Q3 haftete weißer Lack. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell