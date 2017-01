POL-HAM: Mehrere Schulkinder nach Rauchentwicklung am Schulbus verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Durch einen technischen Defekt an der Bremsanlage eines Schulbusses wurden am Donnerstagmorgen, 19. Januar, mehrere Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule verletzt. Gegen 6.50 Uhr war der Bus auf dem Wambelner Bruch in Richtung Schule unterwegs. Infolge des Defekts an der Bremse drangen Rauchschwaden in das Fahrzeuginnere. Mehrere Kinder klagten zu einem späteren Zeitpunkt über Beschwerden und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die genaue Anzahl der Verletzten steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Hamm erhielt gegen 12.15 Uhr von dem Vorfall Kenntnis und nahm die Ermittlungen auf. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell