POL-HAM: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Golf gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 18. Januar, 19.25 Uhr, und Donnerstag, 19. Januar, 8 Uhr, in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Auf dem Knuf ein und stahlen dort einen blauen VW Golf 3 Kombi mit Hammer Kennzeichen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Werkstatthalle. Anschließend öffneten die Diebe gewaltsam ein Rolltor und fuhren mit dem erbeuteten Auto in unbekannte Richtung davon. Zudem entwendeten die Täter noch beide Kennzeichen mit Hammer Ortskennung von einem Ford Transit. Der stand auf dem Gelände der Werkstatt. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell