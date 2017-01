POL-HAM: Kinder bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Leicht verletzt wurden zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren bei einem Unfall am 19. Januar auf der Werler Straße. Die 29-jährige Mutter war gegen 9.10 Uhr auf der Werler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Oberhausen wechselte eine 42-jährige Mini-Fahrerin den Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell