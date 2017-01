POL-HAM: Dacia-Fahrer versucht Hammer in die Hand zu stechen

Hamm-Herringen (ots) - Mit Rücksichtnahme im Straßenverkehr hat das nichts zu tun: Einem 26-jährigen Hammer wurde auf der Dortmunder Straße am 18 Januar, gegen 12.45 Uhr, von einem Unbekannten die Vorfahrt genommen. An der Kreuzung Dortmunder Straße/Am Tibaum wollte er den Verkehrssünder zur Rede stellen. Am Fahrerfenster angekommen, begann der Fahrer mit einem Messer auf die Hand des Hammers einzustechen. Er traf jedoch nicht. Anschließend gab er Gas und flüchtete mit seinem dunkelblauen Dacia mit UN-Kennzeichen in Richtung Bergkamen. Der Tatverdächtige ist zirka 32 Jahre alt, vermutlicher Deutscher, hat eine schlanke Statur, kurze, schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug einen schwarzen Anzug. Die Beifahrerin des Unbekannten hat dunkle Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

